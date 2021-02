Filippo Rossi: “Una luce tra i colori e i materiali”

Per la rubrica settimanale “Alesia ed i suoi compagni di viaggio” Claudio Calcinai e Anna Corallo hanno il piacere di dialogare con l’amico e artista Filippo Rossi che di cuore ringraziano.

Come ti sei avvicinato al mondo della pittura e della scultura?

Fin da piccolo sono sempre stato vicino al mondo dell’arte. Ricordo che gli amici di scuola mi facevano fare disegni sui loro diari e facevo fin dalle elementari e delle medie primi concorsi di pittura e di disegno che mi portavano grandi soddisfazioni. Poi nel tempo è venuto l’amore per la vera arte e grazie alla vicinanza della conoscenza di un mio parente nel mondo dell’arte ho potuto conoscere da vicino cosa vuol dire essere artista e di quanto questo richieda.

Cosa rappresentano per te la pittura e la scultura?

Agli inizi l’arte ha rappresentato un grande passatempo. Passavo pomeriggi interi da piccolo a disegnare e colorare cose secondo me bellissime. Nel tempo è diventata una passione molto forte e profonda. Però più che parlare di pittura e scultura preferirei parlare di arte tout-court, perché veramente esco molto dai canoni tradizionali con le mie cose.

Cosa, in un tuo dipinto, mette meglio a fuoco la tua personalità artistica?

L’elemento che mi contraddistingue meglio sia in un’opera pittorica che in scultura penso sia la texture, la superfice, la matericità che l’opera offre e suggerisce. La materia per me può avere moltissimi significati anche spirituali e quindi è un elemento fondante della mia arte. Liscia, intonsa oppure aggrovigliata e torturata…

Come nascono le tue opere?

Spesso ho un’idea a cui inizio lavorare, un tema, un messaggio. La lascio riposare per un po’, poi la riprendo, ci lavoro ancora sopra fino a che riesco avere ben chiaro in testa tutti i processi lavorativi necessari per poter arrivare all’obiettivo che mi sono posto. Altre volte è una cosa molto più semplice e diretta: mentre sto andando avanti per prove ed errori escono fuori delle cose nuove e il difficile a quel punto diventa replicare il percorso creativo per produrre quella determinata opera senza tentennamenti.

E quali messaggi è possibile leggervi?

Le mie opere contengono praticamente quasi sempre l’elemento spirituale per chi ha la pazienza di rimanere di fronte ad esse in silenzio. In prima battuta possono essere opere apprezzate da un punto di vista estetico ma successivamente nel tempo, ingaggiano con lo spettatore una sorta di domanda-risposta che spinge l’osservatore ad entrare nel campo spirituale. Per me spesso sono dei dialoghi personali con l’Assoluto.

Che significato attribuisci ai colori? E quale stato d’animo esprimono per te?

I colori come per tutti gli artisti sono fondamentali. Prevalentemente uso una gamma cromatica abbastanza ristretta nel senso che preferisco lavorare su una scalatura di toni di un singolo colore piuttosto che mischiare colori completamente diversi. Amo il nero in tutte le sue varianti più chiare e quindi tutta la gamma dei grigi e amo molto anche il rosso con tutte le sue gradazioni fino ad arrivare a tutte le sfumature delle terre. Amo anche la gamma dei toni blu e tutta la gamma dei bianchi. Non amo molto il giallo e poco il verde, mentre invece utilizzo la foglia d’oro come un vero e proprio colore dotato anche di una sua forte valenza simbolica: ricchezza, luce intesa contrapposta al buio, luce della Grazia divina, luce di redenzione, di misericordia e di speranza.

Che cosa significa per te fare arte?

In un video di qualche anno fa ho concluso dicendo proprio che per me dipingere è come pregare. Questo concetto è rimasto, nel senso che quando mi immergo totalmente nell’opera si crea uno stato molto profondo, quasi spirituale, ogni atto creativo stesso è spirituale. Quindi il richiamo alla preghiera diventa consequenziale. Altre volte invece l’atto di creare diventa necessità, una sorta di liberazione, diventa azione terapeutica che scarica la tensione senza altri particolari significati.

Quanta “poesia” c’è nella tua arte?

Se per poesia intendiamo la ricerca di una forma di comunicazione elaborata e composta in modo tale da poter esprimere al meglio il proprio significato allora posso affermare che nei miei lavori c’è molta poesia. Prima di concludere un’opera sono maniacale i relazione agli equilibri estetici ed emozionali che quest’opera può comunicare. Lavoro spesso per opere pensate in modo specifico per un determinato ambiente e quindi sono molto attento al luogo dove queste opere devono andare e al pubblico che mi ha richiesto questo tipo di opera. La poesia è riuscire a comunicare il mio messaggio in un linguaggio che l’altro può ben comprendere. Se invece sto creando un’opera per me stesso, senza alcun fine specifico, senza una commissione preordinata, allora sono più libero ma sono anche molto più critico perché voglio che il messaggio che ho intenzione di trasmettere sia ancora più chiaro e faccio in modo che sia leggibile da una più vasta gamma di persone possibili.

C’è un filo conduttore nella tua ricerca artistica?

Beh, sì c’è un filo conduttore che fin dagli inizi mi ha guidato. È difficile per me rappresentare un paesaggio o la realtà in senso ampio; cerco piuttosto di rappresentare delle personali immagini interiori. È un tipo di pittura molto intimistica e da questo punto di vista lo sforzo è cercare di renderla comprensibile anche all’esterno. L’obiettivo è quello di rappresentare delle emozioni, quindi andare aldilà della realtà. Nei quadri a tematiche spirituali, per esempio, questo tipo di emozione diventa una sorta di comunicazione e di dialogo con l’Assoluto. È questo il momento in cui il quadro diventa preghiera.

Puoi fare un breve profilo dell’uomo e dell’artista Filippo Rossi?

Nell’immaginario collettivo l’artista è la persona sempre sopra le righe che è di difficile inquadramento. In realtà sono una persona normale, marito e padre di famiglia di quattro figli, con tutte le incombenze e fatiche naturali che questo può comportare. Spesso mi ritrovo a dover pensare a particolari opere d’arte in situazioni e in contesti assolutamente normali come il trasferire i figli da un luogo all’altro oppure mentre assolvo dei compiti prevalentemente casalinghi come aiutare in casa. Ma quando indosso i panni dell’artista divento egocentrico ed individualista….

Quali sono i tuoi “Maestri” di riferimento?

Per quello che riguarda le superfici e le texture amo Burri e Tapiés. Per l’utilizzo del colore spazio da Rothko, passando dall’action-painting e i Color-field americani. Per l’utilizzo dell’oro i richiami fortissimi sono alla tradizione dei mosaici ravennati, alle icone e all’oro dei pittori rinascimentali fiorentini, uno su tutti (anche spiritualmente) è il Beato Angelico. Non disdegno la libertà di pensiero dei concettuali e amo follemente le capacità dell’artigiano….è tutto un bel mix!

A cosa stai lavorando in questo momento e quali sono i tuoi “progetti futuri”?

Attualmente sto realizzando una serie di video che esplorano tutto ciò che riguarda il mondo dell’arte e che saranno presto sul mio sito www.magnifice.it. Sto realizzando anche un progetto molto particolare perché mi sto dedicando alla lavorazione di un cubo, un prototipo completamente in legno, che dovrebbe diventare una sorta di modulo. Questo rispolvera un po’ il concetto del gioco infantile ma che va ben più aldilà di questo e sottende invece una volontà di lanciare un messaggio di ri-costruzione, quindi un cubo che serve a ricostruire Bellezza dopo le macerie che stiamo passando. Ogni singola faccia viene lavorata con il mio stile e la cosa più importante è che chi acquista questi cubi può costruire da solo una forma d’arte nuova perché può mischiare insieme varie misure e superfici e creare opere d’arte sempre nuove. Ognuno può e deve portare Bellezza al mondo !

Come organizzi le tue mostre?

Per fortuna sono arrivato al punto in cui le mie mostre sono spesso organizzate da altri quindi non mi devo preoccupare troppo della logistica. Semmai la mia preoccupazione è scegliere la tematica in relazione all’ambiente e cercare di fare sempre tutto al meglio.

Che legame artistico hai con il territorio in cui vivi?

Sono fiorentino di nascita e quindi sono legato a Firenze in un modo ancestrale. Ho fatto già molte mostre importanti a Firenze: vorrei ricordare la mia retrospettiva Palazzo Medici, la mostra nella antica chiesa di Orsanmichele, quella al Museo dell’Opera del Duomo, nella Misericordia di Firenze, nella basilica di Santa Croce e in quella di San Miniato al Monte. Una mostra al museo Marino Marini prevista nel 2019 è stata spostata a marzo del 2022.

Quale messaggio puoi lanciare ai giovani che si avvicinano all’arte della pittura e della scultura?

In generale posso dire che i creativi sono persone che provano a rimanere aperte a tutte le nuove esperienze e vedono delle possibilità quando gli altri non le vedono. Il loro cervello è come una porta che aspetta un attimo prima di chiudersi rispetto a quella degli altri. In questo breve momento la mente recepisce molte più informazioni e propone loro soluzioni geniali!

I ragazzi sono così per natura; hanno occhi curiosi e fame di sapere, poi nel tempo purtroppo crescono e perdono questo aspetto di creatività pura ma chi ha costanza e determinazione (e ce ne vogliono davvero tante visto che è un percorso difficile…) di continuare su questa strada posso dire: Vai avanti! Anche nella Bibbia, Dio ci spinge ad essere creativi: vai Adamo, fai crescere la terra, sii creatvo! Ed è questo l’augurio che faccio a loro ma anche a tutti voi: siate creativi, fate della vostra vita un’opera d’arte, voi stessi siete l’opera d’arte più importante!

Nota biografica

Filippo Rossi (1970), espone le sue opere fin dal 1994. Dopo essersi formato nella Scuola di disegno dal vero presso l’Accademia delle Belle Arti di Firenze, si è laureato in Storia dell’Arte all’Università di Firenze. Dal 1997 insegna presso la Stanford University – Center for Overseas Studies di Firenze. Collabora con lo storico dell’arte Timothy Verdon. Realizza opere uniche in pittura e scultura e valorizza gli spazi con opere site-specific. Parallelamente esplora i temi dell’arte cristiana da oltre 15 anni. Nel 2018 ha creato il suo brand MAGNIFICE che racchiude e commercializza tutta la sua produzione. Le sue opere sono conservate in musei e collezioni private italiane ed estere. Le sue opere possono essere viste e acquistate sul sito www.magnifice.it