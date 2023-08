Filignano omaggia Mario Lanza, suo figlio illustre e raffinato interprete della lirica

Presentata all’ex Gil di Campobasso la 33esima edizione del Festival che si terrà dal 14 al 20 agosto con un ricco cartellone di eventi e artisti di fama internazionale quali il soprano Chiara Taigi e la cantante Antonella Ruggiero

A Filignano si rinnova l’omaggio all’illustre concittadino Mario Lanza, raffinato interprete della lirica con un grande amore per la romanza, la classica napoletana, il pop e la musica americana. La 33esima edizione del Festival denominato, appunto, “Omaggio a Mario Lanza” è stata presentata questa mattina, mercoledì 9 agosto, al Palazzo dell’ex Gil a Campobasso dall’assessore regionale alla Cultura Salvatore Micone, dalla sindaca di Filignano, Federica Cocozza, dal soprano molisano, Laura Verrecchia, dal direttore artistico, Lino Rufo, e dal presidente dell’associazione “Mario Lanza”, Michel Rongione. La manifestazione si terrà dal 14 al 20 agosto prossimi come di consueto nella piazza principale del paese con l’arrivo di vari artisti di fama internazionale, quali il soprano Chiara Taigi e la cantante Antonella Ruggiero.

L’assessore Micone si è complimentato per la presenza «in più di trent’anni di tanti artisti di fama internazionale e ospiti illustri. Sapere che oggi c’è una continuità artistica nel Dna di quel territorio, anche con la presenza quest’anno di Laura Verrecchia, anch’essa di origini filignanesi, è un aspetto importante». Per cui, bisogna «continuare come territorio ad investire sul patrimonio culturale e questo evento ci permette di aumentare l’attrattività del nostro Molise e, soprattutto, di promuovere e valorizzare la nostra regione». Questo Festival rappresenta «un vanto per Filignano – ha rimarcato la sindaca Cocozza – e devo per questo ringraziare il presidente dell’associazione Michel Rongione, Lino Rufo per la direzione artistica e Maurizio Varrano per il coordinamento».

Tanti i generi musicali di cui si potrà godere a partire dalla prima serata, lunedì 14 agosto, con l’opera lirica, la “Carmen” di Georges Bizet in forma di concerto con solisti, coro e orchestra internazionale diretta dal maestro Leonardo Quadrini. Il 15 agosto, novità per Filignano e per il festival, andrà in scena la musica d’autrice con Barbara Eramo ed il suo “Progetto Ipazia”. Il 16 agosto torna la lirica con la molisana Laura Verrecchia, accompagnata dal baritono Eunghwand Lee.

Il 17 un omaggio a Madonna con il gruppo guidato dal maestro Riccardo Fassi. La splendida voce di Michela Lombardi ci porterà nell’immenso simbolo di ‘Live to Tell’. Il 18 agosto si torna ad un passato mai remoto e sempre attuale. Si esibirà il gruppo ‘Neapolitown’, guidato da Ezio Zaccagnini. Il 19 agosto l’ospite sarà di rilievo. Si esibirà, accompagnata dalla fisarmonica di Renzo Ruggieri, la straordinaria Antonella Ruggiero. Ospite il chitarrista Francesco Buzzurro.

Il 20 agosto il festival chiuderà i battenti con “l’omaggio a Mario Lanza” e l’imperdibile Gran Galà che vedrà interpreti Chiara Taigi, soprano a livello mondiale, e il tenore Joan Lainez, supportati dall’orchestra internazionale del Maestro Leonardo Quadrini.