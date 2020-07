Filiera florovivaistica, seminario a Campobasso

Si terrà domani, giovedì 23 luglio, a Campobasso a partire dalle ore 9:30 il seminario dal titolo “Innovazione, sperimentazione, ricerca, sistemi organizzativi: parole chiave per una filiera florovivaistica forte, organizzata e competitiva e per discutere insieme di prospettive”, inerente le attività del progetto “Floris strategie ed azioni di sistema per una filiera forte e competitiva” finanziato dal fondo interprofessionale FOR.AGRI a valere sull’avviso nazionale 1/2018. Il progetto ha visto la partecipazione di aziende florovivaistiche abruzzesi e molisane ed è stato gestito dalla CIPAT Abruzzo che ha potuto contare su di una partnership solida e competente formata da Assoflora Abruzzo e dalle CIA Regionali di Abruzzo e Molise. «Costruire una filiera forte e migliorare le competenze della forza lavoro e quelle del management aziendale sono obiettivi su cui investire per il futuro», è questo il principio su cui si basa il progetto. A questo si affianca anche salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzazione dell’impresa, strategie di Mkt e comunicazione, bisogno di innovazione e salvaguardia delle biodiversità e dell’ambiente. Obiettivo del seminario è fissare una road map chiara e definita che abbia come finalità quella della costruzione di strategie di rete tali da rendere le imprese florovivaistiche più organizzate e più competitive sui mercati di varia connotazione.