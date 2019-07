File interminabili sulla Bifernina, la segnalazione di un lettore

REDAZIONE TERMOLI

Persistono i disagi alla circolazione lungo la Bifernina per i lavori in corso che stanno costringendo gli automobilisti a lunghe e interminabili file. Diverse sono le segnalazioni che stiamo ricevendo. «Da un po’ di tempo -ci scrive un signore- per venire da Termoli a Campobasso il sabato e la domenica sera si impiegano circa 2 ore e mezza. Nelle ore di punta, ai semafori, non potrebbero mettere una pattuglia delle forze dell`ordine oppure degli operai per veicolare il traffico? Da Campobasso a Termoli transitano pochissime macchine, al contrario una marea. Per come stanno le cose rinuncio ad andare al mare da Campobasso proprio per non rifare la fila estenuante la sera. Preferisco una piscina in zona».