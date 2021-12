File interminabili e lunghe attese all’hub vaccinale. E spesso saltano i nervi

La storia si ripete e ormai al centro vaccinale del Cardarelli di Campobasso è una routine: lunghe file e attese interminabili vengono quotidianamente denunciate da quanti si recano nel presidio per ricevere la vaccinazione.

La questione è nota da tempo e non si trova ancora una soluzione: troppa gente accalcata non è un’immagine lieta in periodo di covid.

Specialmente in un presidio ospedaliero dove non è raro assistere anche ad accese discussioni fra i candidati alla vaccinazione.