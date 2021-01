File ai Cup Asrem da quando è stata tolta ai medici di famiglia la possibilità di prenotare gli esami (VIDEO)

“Tutta colpa dell’Asrem, che ha tolto ai medici di base la possibilità di prenotare visite ed esami direttamente dai loro Pc”: è Antonio Tartaglione che parla, spiegando così quello che sta succedendo davanti ai centri di prenotazione di Campobasso, Isernia e Termoli. Tartaglione è il presidente regionale della Fimmg e per lui non ci sono alternative: bisogna restituire ai medici di famiglia molisani la possibilità di prenotazione, come una volta. Solo così finiranno caos, proteste e agitazioni varie davanti agli sportelli dell’Asrem nei maggiori centri della regione, tutti accomunati dalla stessa emergenza. Ascoltiamo il dottor Tartaglione.