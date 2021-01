File ai centri di prenotazione: Pd, Grillini e Comitati contro l’Asrem

Manifestazione questa mattina davanti al Cup di Isernia organizzata da Pd, Grillini, Italia in Comune e Comitati cittadini. Tutti d’accordo a protestare contro l’Asrem per le intollerabili difficoltà riscontrate dagli utenti ai centri di prenotazione. Ritardi, inconvenienti e disagi causati – dicono i manifestanti- dalla mancata organizzazione della formazione del personale e dei medici di base sul nuovo programma delle prenotazioni. Le interviste a Oreste Scurti di Italia in Comune e Maria Teresa D’Achille, segretaria cittadina del Pd.