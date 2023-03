Una storia tragica quella di ieri sera a Isernia. Un uomo di 76 anni di Castelpetroso P.C. ieri pomeriggio si è sentito male. Accompagnato dalla figlia si è recato al Pronto Soccorso di Isernia, dove è stato ricoverato intorno alle 15. Sottoposto ad accertamenti è stato anche curato e gli è stata applicata una flebo. Intanto i parenti in serata aspettavano la sua dimissione al di fuori del Pronto Soccorso. Poi comincia una specie di mistero. Infatti l’uomo non è stato riconsegnato ai parenti, ma è stato ritrovato a poca distanza dall’ospedale, a terra, in fin di vita, probabilmente colpito da infarto, mentre la sua famiglia ancora lo aspettava all’ingresso. Si è allontanata da solo e da dove è uscito?

I passanti hanno tentato di soccorrerlo, hanno chiamato anche un’ambulanza che, però, è arrivata troppo tardi, perché è dovuta venire da Venafro. Sul posto polizia e magistratura.

Ora si dovrà capire che cosa è realmente accaduto, svelare il mistero. La famiglia, attraverso l’avvocato Elena Bertoni, ha sporto denuncia, vuole sapere la verità e la magistratura ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia. Tutta una dinamica delle cose che dovranno essere analizzate e comprese fino in fondo, da Asrem e magistratura, per accertare eventuali responsabilità, anche perché la situazione di allarme del Pronto Soccorso di Isernia, a corto di medici e di infermieri, è stata più volte ufficialmente segnalata dal primario, Lucio Pastore.