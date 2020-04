Fila chilometrica alle Poste ai tempi del Coronavirus

REDAZIONE

Una fila chilometrica e tantissime persone in attesa di poter entrare alle Poste Cetrali di Campobasso. Le foto scattate questa mattina in via Petrunto, la dicono lunga. Un affollamento di persone che sostano in attesa del proprio turno. Viene da chiedersi come mai ci si ritrovi dinnanzi a queste immagini anche in virtù del fatto che era stato creato un calendario ad hoc per lo scaglionamento del pagamento delle pensioni che si è esaurito proprio nella giornata di ieri. Probabilmente c’è chi non ha colto l’informazione e si è recato a ritirare la pensione come sempre avviene ad inizio mese. E’ pur vero che a Campobasso sono solo due gli uffici postali aperti al pubblico ma resta inspiegabile una fila del genere ai tempi del Coronavirus.