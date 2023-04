Figc, torneo under 13 Fair Play Elite: la Città di Isernia San Leucio supera la fase interregionale

Si è tenuto al centro sportivo Delfino Training Center di Città Sant’Angelo (Pe) si è tenuto il triangolare interregionale del Torneo Under 13 Fair Play Elite, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc e riservato alle Scuole Calcio Elite e Scuole Calcio della Categoria Esordienti. Lo scopo del progetto, oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica. Sul campo abruzzese si sono affrontate le società Delfino Curi Pescara, Football Academy Andria e Città di Isernia San Leucio.

I ragazzi molisani, accompagnati dal responsabile tecnico Fabio Sferra e dagli allenatori della categoria esordienti Luca Boriati e Gaetano Minervini, hanno conquistato l’accesso alla fase successiva. Enorme quindi la soddisfazione per la società pentra, che ha ottenuto questo risultato, e per il Coordinatore Federale del Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise dott. Gianfranco Piano che, grazie soprattutto al lavoro del Delegato all’Attività di Base Massimiliano Di Gregorio ed ai suoi collaboratori, sta contribuendo a portare risultati positivi per tutto il movimento calcistico giovanile regionale.