Fiere e mercati, incontro pubblico con l’assessore Paola Felice

Le attività fieristiche e mercatali del capoluogo regionale saranno al centro di un incontro pubblico organizzato da Confcommercio Molise, in programma venerdì 31 gennaio alle ore 16,30 presso la sede confederale a Campobasso, ubicata in C.da Colle delle Api – Z.I. (alle spalle del cinema multisala Maestoso). All’incontro parteciperà l’assessore alle attività produttive del Comune di Campobasso, Paola Felice, nonché i vertici di Confcommercio Molise che, per l’occasione, invitano alla partecipazione i commercianti ambulanti della regione e gli operatori commerciali di Campobasso per affrontare insieme le tematiche del settore e porre in essere tutte quelle azioni che tutelino gli interessi della categoria.