Fieracavalli a Verona, Molise in vetrina con la “Razza Pentra”

Negli scenografici padiglioni di Fieracavalli – Verona, l’A.N.A.R.E.A.I. (Associazione Nazionale Razze Equine Italiane), in collaborazione con numerosissime Associazioni Regionali di Allevatori, ha organizzato le più importanti competizioni del panorama equestre nazionale e internazionale che, unitamente a spettacoli, mostre, rassegne e caroselli di 30 razze equine italiane, hanno dato vita alla 124^ edizione dell’evento equestre più importante d’Europa. Nell’imponente padiglione 2 della manifestazione – Arena del Salone delle Razze Italiane – si sono esibiti tre splendidi esemplari di cavallo molisano “Pentro”, suscitando l’ammirazione e la curiosità degli oltre 140.000 visitatori.

Le complesse, eleganti evoluzioni di ‘dressage’, proprie della disciplina di Working Equitation, in cui i cavalli pentri dominano l’arena, sono state eseguite con grande professionalità e destrezza dai cavalieri Loris Matticoli su Violino e Silvia Carlucci su Artemide. È scesa in campo anche l’affascinante e simpatica puledra pentra Calinìtide, calorosamente accolta dai fragorosi applausi del pubblico presente, accompagnata da Gaia di Nezza nonché personalmente da Alfredo Matticoli, allevatore della Scuderia “Il Ginepro” di Isernia, il quale, da tanti anni, con la moglie Carmelina Scarselli, più che giustamente, ha creduto e confidato nelle peculiari qualità del cavallo “Pentro”. Infatti sono state proprio le qualità morfologiche e caratteriali dei tre espansivi cavalli pentri, a fornire un’importante occasione di ‘battage’ turistico-culturale del territorio della provincia di Isernia e dell’intera regione. L’ammirazione e la curiosità del pubblico presente alla chermesse sono diventate vero interesse per la razza autoctona della regione Molise che, millenaria e ricca di storia, ha il suo habitat naturale in un incantevole pianoro di Montenero Valcocchiara, “il Pantano”, luogo dove i cavalli pentri vengono ancora oggi custoditi con passione e competenza dagli allevatori locali.

Le immagini Indietro 1 di 5 Avanti