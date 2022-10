Fiera d’ottobre di Larino, Cesa: “Il Molise ha potenzialità da sfruttare concretamente. Tutti al lavoro per risposte concrete”

Al taglio del nastro della 279esima edizione della Fiera d’Ottobre di Larino ha partecipato l’ on. Lorenzo Cesa. “Ho accolto con enorme piacere – commenta l’on. Cesa nei fabbricati della Fiera – l’invito dell’amministrazione comunale di Larino per l’inaugurazione della Fiera d’Ottobre. Ho vistato gli stand, tutti allestiti con evidente passione e amore per il proprio lavoro. Il mondo dell’imprenditoria, ma anche quello del commercio stanno vivendo ancora con la scure della crisi economica sulle spalle. Gli aumenti, le difficoltà burocratiche e finanziarie – continua l’on. Cesa – stanno mettendo a dura prova tutti, senza distinzione. Ne siamo consapevoli, c’è bisogno di resettare questi 5 anni di governo e partire daccapo. Ci riusciremo e daremo nuovamente ossigeno e linfa vitale a chi ogni giorno con sacrificio e dedizione porta avanti la propria attività. Il centrodestra – chiosa Cesa – saprà dare risposte e concretezza di cui tutti ne avvertono il bisogno”.