Fiera di Ottobre, boom di presenze allo stand del Liceo D’Ovidio

Boom di presenze allo stand ed entusiasmo alle stelle: è questo il bilancio con cui si chiude, per i docenti e gli studenti del Liceo D’Ovidio di Larino, la partecipazione alla Fiera d’Ottobre, la manifestazione che si è svolta a Larino dal 5 al 9 Ottobre. Un evento storico e importante, molto sentito dalla comunità larinese, di grande impatto e di grande richiamo per tutto il territorio. Ed è per questo che la scuola, che ha proprio tra gli obiettivi della sua mission la valorizzazione del rapporto con il territorio, ne sente tutta l’importanza ed è stata presente alla manifestazione con un apposito stand delle scuole superiori dell’Omnicomprensivo “Magliano”.

Oltre a partecipare ai prestigiosi ed interessanti convegni che si sono svolti, gli studenti del Liceo D’Ovidio hanno vissuto da protagonisti le giornate della fiera incontrando i numerosissimi visitatori dello stand e presentando tutti i prodotti delle attività laboratoriali svolte durante il loro percorso scolastico e realizzate, in particolare, nei laboratori di scienze ed arte. Uno stand brioso e coloratissimo dove i visitatori hanno trovato apribottiglie, portachiavi in resina, orecchini, magliette colorate, saponette, creme idratanti, profumatori per armadio, acqua micellare, aromi per arrosto e molto altro, ma soprattutto hanno incontrato ragazzi entusiasti di raccontare, mostrando i frutti del loro lavoro e la bellezza dell’esperienza scolastica che li vede protagonisti attivi del processo di insegnamento-apprendimento. Fiore all’occhiello è stato poi, come in tutte le manifestazioni, il team della WEB-TV con gli studenti sempre muniti di telecamere, macchina fotografica e microfono che hanno intervistato politici, studenti, gente comune di tutte le età e, da ultimo, la famosa e attesa Federica Carta di Amici.