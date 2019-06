Fiera delle cipolle, una tradizione lunga ottocento anni

ISERNIA

Prende oggi il via la tradizione fiera delle cipolle, un evento atteso tutto l’anno da Isernia e dalla sua provincia. Oggi e domani le bancarelle saranno allestite nell seguenti vie e piazze cittadine: via Giovanni XXIII (dall’incrocio con via Don Luigi Sturzo), via Umbria, via Veneziale, via Libero Testa (dall’angolo piazza Giustino d’Uva fino all’incrocio con via Veneziale), piazza Giustino D’Uva (limitatamente allo slargo davanti alla Chiesa di Santa Maria Assunta e fino all’edicola ivi esistente), via Saragat e via Formichelli (limitatamente alle zone di intersezione con via Giovanni XXIII). L’orario di svolgimento andrà dalle ore 8 alle ore 24 di oggi, venerdì 28 giugno, e dalle ore 7 alle ore 14 di sabato 29 giugno.

Tante le novità ma anche le conferme di questa edizione. Oggi, si terrà la manifestazione “Onion Pride”, collocata sulla terrazza laterale dell’auditorium Unità d’Italia. L’evento è promosso dal Comune di Isernia ed è organizzato dalla società Molisanissimo, attiva nel settore della comunicazione enogastronomica territoriale.

In uno spazio adiacente all’auditorium (già utilizzato nelle precedenti due edizioni del 2017 e del 2018) verranno allestiti posti a sedere e banchi di erogazione di cibi e bevande, con il coinvolgimento di ristoratori e produttori locali. La loro proposta culinaria sarà interamente basata sulla “Cipolla Re Sernia”. La parte scientifica conterà sulla collaborazione del Musnam e del corso di studi di Biologia della Università degli Studi del Molise, che saranno presenti nei locali della struttura con una mostra sulla biodiversità.

Una fiera antichissima, tra le più antiche d’Italia, come conferma il giornalista e storico Mauro Gioielli, che addirittura fa riferimento a una pergamena datata 1254. «La fiera isernina dei Santi Pietro e Paolo è detta «delle cipolle» giacché tali ortaggi (allium cepa L.) ne sono sempre stati i protagonisti. È segnalata anche in uno dei settantacinque Capitoli della Bagliva della fedelissima regia Città d’Isernia del 1487. Il Capitolo quarantesimo, intitolato Delli giorni franchi della fiera, menziona “la festa e la fiera di S. Pietro Apostolo”; ma non è certo se la medesima già allora fosse caratterizzata dalla presenza delle cipolle che, però, furono citati in altri Capitoli della Bagliva, non numerati, aggiunti successivamente (nel periodo che va dal 18 gennaio 1539 al 16 ottobre 1620)», si legge in uno scritto dello studioso isernino.

«Sembra, però, che la prima, effettiva notizia circa la distintiva compravendita di allium cepa – si legge nella nota di Gioiello – sia del 1858, allorché Stefano Jadopi scrisse una monografia su Isernia, elencando anche le fiere della città, fra cui quella di San Pietro, conosciuta «per lo grande smaltimento di cipolle». Di rilievo è anche la presenza di venditori di aglio (allium sativum L.). Luigi Vittorio Bertarelli, nel 1926, attestò l’esistenza di tre varietà di cipolle: la rossa, la bianca e la majorina (da majo, maggio) così chiamata in quanto pronta per la raccolta già ad inizio maggio. In realtà – conclude lo storico –, per quanto chiaramente visibile in antiche fotografie di questa fiera e per quanto tramandato dagli attuali, ultimi coltivatori isernini, l’autentica e tradizionale cipolla autoctona era ed è quella bianca, di forma piatta, sovente di grandi o grandissime dimensioni (con peso che, un tempo, in alcuni casi, poteva superare gli 800 grammi).