Fiera dei Santi Cosma e Damiano, le indicazioni per partecipare

La giunta comunale di Isernia, con deliberazione n. 165 del 9 agosto, riguardante la fiera dei santi Cosma e Damiano che si terrà nei giorni 26 e 27 settembre, ha deciso quanto segue: 1- il termine ultimo per la presentazione delle domande (sia in forma cartacea sia via pec) da parte degli operatori economici che intendono partecipare alla manifestazione fieristica è differito, in via del tutto eccezionale e straordinaria, al 20 agosto p.v., al fine di favorire la ripresa delle attività economiche e la più ampia partecipazione, dopo il lungo periodo di sospensione dovuto alla pandemia; 2- per le medesime ragioni è disposto, limitatamente all’edizione di quest’anno, l’esonero dei diritti istruttori per la presentazione delle istanze, così come già deciso per le fiere precedenti; 3- la giunta, per il regolare svolgimento della fiera, si riserva di emanare ulteriori disposizioni che saranno deliberate con successivo atto; 4- in attuazione della Legge Regionale 7/2022, non si applicano le disposizioni in merito al controllo della regolarità contributiva DURC fino al 31 dicembre 2022.