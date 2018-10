Fiera annullata, per Confesercenti «occasione persa per il Molise e il Matese»

L’evento è stato sponsorizzato per settimane. E ha coinvolto oltre 150 imprese. A 48 ore dalla sua prima edizione la doccia gelata: la 1^ Fiera del Matese non si svolgerà. Lo stop è arrivato dal Comune di Campochiaro. La manifestazione si sarebbe dovuta svolgere nella zona industriale del piccolo centro matesino domani, domenica 14 ottobre (un appuntamento che sarebbe stato replicato la seconda domenica di ogni mese. «Ci è stato comunicato con una pec dal comune di Campochiaro – ha dichiarato una ancora incredula Carla Ferrante, delegata Confesercenti – A luglio era stata individuata l’area all’interno del consorzio industriale di Campobasso e Bojano ma adesso, per ragioni di sicurezza, è stata annullata. L’area è destinata al piano di emergenza di uno stabilimento. Solo 24 ore prima dai Vigili del Fuoco ci era stato ribadito che non c’è nessun problema.

Inspiegabilmente ieri il Comune ci dice che tutta l’area è destinata al piano di emergenza dello stabilimento. Si parla tanto di promozione del territorio, di promozione del turismo e del Molise e a due giorni dall’apertura annullano una manifestazione che era stata preparata nei minimi dettagli. Con un danno di immagine non indifferente. Un danno che ha colpito sia la Confesercenti e sia oltre 150 aziende che si erano preparate (attraverso acquisti etc) all’evento. Non è possibile annullare una simile manifestazione a due giorni dallo svolgimento. Non è facile gestire la preparazione e nemmeno l’annullamento della fiera. Ripeto, si parla tanto di aiutare gli imprenditori e si annulla una manifestazione che avrebbe avuto carattere interregionale con in previsione la visita di tante persone anche provenienti dalle regioni limitrofe. Della situazione che si è venuta a creare sono stati avvisati i nostri legali che immediatamente si sono messi all’opera per fare luce su un episodio increscioso».