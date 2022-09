Fiera a Canneto, ‘Insieme per Roccavivara’: il sindaco ci ripensa e non ne vieta lo svolgimento

“Quando nessuno più se lo aspettava il sindaco torna sui suoi passi e non vieta lo svolgimento della fiera a Canneto in occasione delle festività del 7 e dell’8 settembre”.

A scriverlo è “Insieme per Roccavivara” in una nota inviata alle redazioni.

“Dopo aver denunciato in un nostro articolo del 16 agosto il mancato svolgimento delle storiche fiere del 13 e 15 agosto, oltre al degrado in cui versava Canneto – si legge nel comunicato – gli ambulanti e i commercianti tornano a sorridere in quanto gli spazi fieristici sono stati riaperti.

Le fiere del 13 e 15 agosto sono state ‘sospese’, anzi vietate, tramite una scellerata ordinanza sindacale emanata a causa dello svolgimento dei lavori che interessavano la riqualificazione dell’area fiera nonostante, come denunciato in precedenza, i lavori fossero fermi già da diverse settimane e nonostante sul sito insisteva solamente la recinzione che delimitava il cantiere.

Nulla è cambiato rispetto a quei giorni, nulla è stato modificato dalla nostra denuncia; a distanza di quasi un mese l’area non è stata oggetto di interventi, se non quello di rimuovere, qualche giorno fa, la recinzione.

Alcune domande sorgono spontanee.

Visto che i lavori erano già fermi da diverse settimane, non si poteva rimuovere la recinzione e pulire l’area in occasione delle fiere del 13 e 15 agosto così come è stato in occasione delle festività del 7 e dell’8 settembre?

Molti gli ambulanti e le attività commerciali che in quei giorni avrebbero ottenuto profitti importanti, anche a seguito dello stop forzato a causa della pandemia. Bisogna aspettare necessariamente delle occasioni e festività per rendere fruibili, e quantomeno più decorose, le aree antistanti il Santuario e le aree verdi ai tanti fedeli e turisti? Fermo restando che notiamo ancora delle aree importanti che nemmeno in questa circostanza sono state oggetto di pulizia vedi anfiteatro e area pic-nic.

Canneto, meta di tanti fedeli, deve sempre essere accogliente e pulita e non solo in alcuni giorni dell’anno; deve essere sempre rispettato il decoro e la cura che si addice ad un luogo tanto importante per il nostro territorio.

Questi sono gli aspetti che il gruppo politico Insieme per Roccavivara ha voluto, vuole e continuerà a mettere in risalto, portando all’attenzione dei cittadini di Roccavivara ma anche dei tanti fedeli della Madonna di Canneto le mancanze dell’Amministrazione Comunale. In tutto ciò, siamo contenti che a seguito della nostra sollecitazione e attenzione, l’amministrazione si sia destata e che per le festività del 7 e 8 Settembre sia tornata la normalità a Canneto”.