Fiducia al governo Meloni, l’intervento di Cesa: «L’Europa la nostra bussola»

L’onorevole eletto in Molise ha posto l’accento su temi di carattere europeo

Durante gli interventi per la fiducia alla Camera al governo della neo presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è intervenuto l’onorevole Lorenzo Cesa, eletto in Molise. Nessuna parola sulla nostra regione ma un discorso più di carattere europeo.

«Ho attraversato diverse stagioni politiche del nostro Paese – ha detto Cesa – e non posso che esprimere ammirazione per il primo presidente del Consiglio donna della storia repubblicana. Un passo in più compiuto dalla nostra democrazia parlamentare. Le sfide che abbiamo davanti non ci permettono di temporeggiare. Si tratta di vivere il tempo che ci è dato vivere con tutte le sue difficoltà, avrebbe detto Aldo Moro. L’Europa deve essere la nostra bussola. Un’Europa che anche nell’esperienza drammatica della pandemia ha ritrovato quello spirito di solidarietà auspicato dai nostri padri fondatori e che ha dato una risposta forte anche in occasione della barbara invasione provocata dalla Russia in Ucraina. La guerra ha sottolineato anche la nostra fragilità: è il momento di fare un passo avanti politico, dando una risposta unitaria sull’energia, evitando speculazioni folli per le imprese e le famiglie. Non possiamo dipendere dalla Russia, non possiamo legittimare chi invade. Noi Moderati saremo vicini al presidente Meloni con convinzione. È il tempo della responsabilità!»

IN ALTO L’INTERVENTO DI CESA