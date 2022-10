Fiducia al Governo, Lancellotta: “Il primo discorso del Presidente è stato emozionante”

“Il primo discorso del Presidente è stato emozionante, entusiasmante per il lavoro che ci attende e di altissimo profilo umano e politico”.

E’ questo il commento della parlamentare molisana Elisabetta Lancellotta affidato al suo profilo Facebook. “Alla Camera dei Deputati il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, sta esponendo le dichiarazioni programmatiche del Governo a cui nel tardo pomeriggio conferiremo la fiducia.

Il primo discorso del Presidente è stato emozionante, entusiasmante per il lavoro che ci attende e di altissimo profilo umano e politico. Un onore avere l’opportunità di rappresentare gli interessi degli italiani. Sarà un lavoro improntato per dare risposte alle esigenze della Nazione in un momento particolare.

Il Molise sarà al centro dell’azione della delegazione parlamentare eletta nel nostro territorio”.