Fidanzati terribili, sono loro gli autori dei furti a negozi e bar

Isernia. Presi dai carabinieri ieri pomeriggio, dopo l’ennesimo colpo in una pizzeria su corso Risorgimento, i due giovani ladri che hanno letteralmente terrorizzato la citta’ nell’ultima settimana, mettendo a segno una serie impressionante di colpi in numerose attività commerciali. La tecnica sempre la stessa, quella del buco in una finestra, o in una vetrata del negozio preso di mira e poi il furto dei soldi contenuti nella cassa. La storia è andata avanti per giorni, con Polizia e Carabinieri in perenne presenza in ogni angolo della città e, alla fine, sono stati beccati dopo il colpo a Speedy Pizza, l’ultimo bottino che ha fruttato ben settecento euro. Un colpo da raccontare, messo a segno passando per la finestra verso le quindici, mentre i dipendenti della pizzeria erano in pausa pranzo davanti al locale. Ma chi sono i due ladri? Presto detto, si tratta di due giovani fidanzati isernini, un ragazzo e una ragazza, vecchie conoscenze delle Forze dell’Ordine anche per trascorsi di droga. Da sottolineare la fondamentale collaborazione dei cittadini, infatti è stata una signora che ha sentito il rumore di una finestra rotta in via Umbria, nel retro della pizzeria, ed ha chiamato i Carabinieri, che sono arrivati in un attimo ed hanno arrestato la terribile coppia, lungo via Umbria, mentre si allontanava dopo aver messo a segno l’ultimo furto in 24 ore di fuoco, in cui hanno fatto visita a ben quattro attività commerciali del capoluogo pentro. Dopo la conferma dell’arresto, la terribile coppia è finita agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima. Termina così un incubo per i titolari degli esercizi commerciali di Isernia che, per ora, possono tirare un sospiro di sollievo, almeno fino a quando i due terribili fidanzati isernini torneranno in libertà.