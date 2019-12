Fibra ottica, al via i lavori a Portocannone

REDAZIONE TERMOLI

La società TIM ha dato avvio ai lavori di posa del primo tratto di fibra ottica che interesseranno il comune di Portocannone. Con questo primo parziale intervento, si procederà a fornire alla stazione radio base di Portocannone (antenna nei pressi del cimitero) il servizio LTE – 4G destinato al miglioramento della ricezione per la telefonia mobile. Nel cronoprogramma TIM il completamento dell’infrastruttura e del cablaggio a fibra ottica per l’intera rete cittadina è previsto, salvo variazioni, per il prossimo anno. Si raccomanda agli automobilisti la massima cautela nel percorrere il tratto di Via Garibaldi interessato dai lavori.