Fiat Termoli, clima teso: «Vogliamo la sanificazione»

Sindacati in riunione con l’azienda. Gli unici stabilimenti aperti in Italia restano Termoli e Sevel. C’è apprensione

Sono in riunione da questa mattina, 16 marzo, i sindacati e la dirigenza della Fca di Termoli. Sotto la lente la decisione dell’azienda automobilistica italiana di chiudere gli stabilimenti non solo in tutta Italia ma anche nel resto dell’Europa, Serbia e Polonia in primis, ma lasciare inspiegabilmente aperto lo stabilimento di Termoli dove il clima è sempre più di alta tensione. La decisione di Fca era stata già annunciata la settimana scorsa ed è poi diventata una conferma nelle scorse ore: in tutto il resto dei siti produttivi, quindi, sarà effettuata la sanificazione in vista di una ripartenza futura della produzione ad eccezione evidentemente di Termoli dove stanno lavorando gli operai dei reparti T4, che fornisce il motore per le Jeep in America e C526, uno dei reparti di realizzazione del cambio. Si tratta, ovviamente, di una decisione che non è piaciuta ai lavoratori e ai sindacati che da questa mattina hanno avviato uno sciopero con l’obiettivo di ottenere la chiusura dello stabilimento per il tempo necessario ad effettuare la sanificazione e a dotare gli stessi lavoratori dei presidi di sicurezza così come stabilito dalla legge, quindi mascherine e guanti. Sotto la lente la vicinanza degli stessi lavoratori all’interno delle catene di montaggio e i trasferimenti degli operai per raggiungere il posto di lavoro, considerando che in Fca arrivano a lavoro anche persone provenienti da fuori Termoli e da fuori Molise. C’è tensione con i sindacati che stanno cercando di spuntarla e di ottenere la chiusura per sanificazione dello stabilimento. L’alternativa sarà quella di ricorrere ad uno sciopero ad oltranza.