Fiat, situazione critica. Il 30 ottobre i sindacati incontrano Di Maio

REDAZIONE TERMOLI

Alla riunione sono stati invitati i segretari nazionali di tutti i sindacati metalmeccanici. Obiettivo dell’incontro che si terrà il 30 ottobre alle 18.30, presso la sede del Ministro dello Sviluppo economico, alla presenza anche del vicepremier Luigi Di Maio, è quello di fare il punto sull’andamento del mercato anche alla luce delle novità che investono lo stabilimento Fiat Crysler di Termoli dove, dopo tre anni, è stato annunciato un periodo di cassa integrazione che riguarderà il reparto del cambio C520. I riflessi e i possibili interventi della fabbrica più importante della regione coinvolgono il fronte sindacale in attesa di capire quale sarà il futuro dell’impianto di Rivolta del Re dove sono stati avviati gli investimenti annunciati allora da Sergio Marchionne e in tanti hanno potuto cogliere un’opportunità di lavoro ma c’è anche chi non ha ricevuto la proroga del contratto temporaneo. Intanto, una nuova comunicazione al Comitato esecutivo ha previsto altri stop dovuti a quella che viene definita una «specifica situazione tecnica, organizzativa, produttiva e di mercato in atto» con l’utilizzo di ferie e permessi anni retribuiti in modo collettivo con diverse sospensioni dell’attività lavorativa nei reparti motori e cambi tra fine mese e i primi giorni di novembre.

