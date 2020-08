Fiat, si riparte con la pausa estiva. Attesa per la produzione dei motori ibridi

Torneranno a lavoro nella giornata di domani, lunedì 17 agosto, i lavoratori dello stabilimento Fca di Termoli. Dopo le ferie e la pausa estiva il sito produttivo di Pantano Basso si appresta a vivere quella che, tutti sperano, sia una stagione delle conferme e delle certezze dopo le tante incertezze dei mesi passati. «Abbiamo trascorso un periodo molto difficile – afferma Francesco Guida – segretario della Uilm Molise – come tutte le aziende del settore automotive, uno di quelli più colpiti assieme al turismo. Lunedì riprenderà il lavoro con un aumento dei turni grazie a un aumento dei prodotti da fare, questo perché da inizio agosto ci sono incentivi sull’aqcuisto delle autovetture alcuni dei motori prodotti da Termoli sono incentivabili. Diciamo – ha proseguito Guida – che noi abbiamo avuto un ultimo incontro prima della chiusura estiva e ci è stato prospettato che in autunno tutte le aree dello stabilimento dovrebbero avere un aumento dei volumi diciamo che siamo moderatamente ottimisti perché in questo momento le due grosse incognite sono il Covid ci auguriamo che non ci sia un altro lockdown e attendiamo di conoscere i dettagli anche della fusione con Psa per capire gli impatti che porterà nei singoli stabilimenti anche se l’azienda ci ha detto che per quello che riguarda Termoli i lavori di ristrutturazione per la messa in produzione dei due nuovi motori ibridi continuano tranquillamente».