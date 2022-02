Fiat, sale la richiesta di motori e aumenta la turnazione a Termoli

Le buone notizie a seguito del Comitato esecutivo dello stabilimento. Intanto dalle colonne del Corriere il Ministro Giorgetti conferma la firma per la Gigafactory “a giorni”

Nuovo aumento della turnazione alla Fiat di Termoli. Questa mattina, 14 febbraio, si è riunito il comitato esecutivo dello stabilimento. L’azienda ha informato i sindacati che si avrà un aumento dei turni con la necessità di altri lavoratori per colmare le richieste di mercato.

In particolare dal 28 febbraio il montaggio T4 passerà a 20 turni settimanali con anticipo sul 3º turno. Per l’Unità motori V6 visto le continue richieste di mercato è necessario il lavoro straordinario nelle giornate del 19 e 26 febbraio 2022, così come previsto dal vigente CCSL.

Per il montaggio GSE visto l’attuale richiesta di mercato oltre i 12 turni verrà richiesto su base volontaria il presidio di un mini turno notturno.

L’azienda ha anche comunicato la sua intenzione di contattare tutti i lavoratori che attualmente sono in Cigo e che per far fronte alle richieste di mercato ci sarà la necessità di avere ulteriori 100 lavoratori provenienti dallo stabilimento di Pratola Serra.

Si tratta di ottime notizie che si vanno ad aggiungere a quelle che ieri sono trapelate dal Corriere della Sera dove il Ministro Giorgetti ha confermato la firma “a giorni” del progetto per la Gigafactory.