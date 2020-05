Fiat, operaio non positivo al tampone. A Termoli si allenta la tensione

Non è positivo il lavoratore della Fiat di Termoli che nei giorni si era sottoposto a un test sierologico che, invece, aveva dato un esito diverso. La comunicazione ufficiale è arrivato dal segretario generale della Uilm Uil, Francesco Guida ed era attesa da tutti presso lo stabilimento bassomolisano dove l’allerta in questi giorni era molto alta. «In relazione al sospetto caso positivo presso lo stabilimento FCA di Termoli , abbiamo appena appreso la non positività del lavoratore. In questo momento così drammatico che stiamo vivendo, che oggi è sanitario e domani sarà occupazionale/industriale, visti i numeri che vedono il mercato dell’auto con una flessione di oltre il 90% ad aprile, qualcuno mostrasse un minimo di sensibilità e dignità, ed invece riteniamo vergognoso, quanto accaduto questa settimana, dove un lavoratore risultato positivo ad un test sierologico sia risultato successivamente negativo al tampone, e abbia subito da parte di taluni vere e proprie aggressioni , con la caccia all’untore. Questo dimostra solo il protagonismo sterile di taluni che si traduce nei propri interessi e non in quello dei lavoratori. Ripetiamo, fare allarmismo in questo momento delicato è vergognoso!! Dobbiamo lavorare tutti affinché questo maledetto virus venga sconfitto e lo dobbiamo fare rispettando tutti le misure di sicurezza attualmente previste dal protocollo aziendale e dai vari decreti. Al lavoratore e ai propri familiari la massima solidarietà da parte di tutta la Segreteria Territoriale Uilm».