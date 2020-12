Fiat, nonostante il Covid il futuro appare roseo. “Pronti per le nuove produzioni”

I casi positivi al Covid-19 si sono verificati anche nello stabilimento di contrada Pantano Basso, “ma in maniera inferiore rispetto agli altri stabilimenti del gruppo”. Mentre si “combatte” la battaglia per avere un nuovo protocollo anti-contagio che vada ad aggiungere una serie di tamponi e di screening a quello che è già stato messo in atto ad aprile scorso in occasione della prima ondata (termoscanner, mascherine e distanziamento), alla Fiat di Termoli si respira un’aria tutto sommato positiva. A confermarlo è il segretario della Uilm del Molise, Francesco Guida. In previsione in primavera ci dovrebbe essere l’avvio della nuova linea di produzione dei motori ibridi che farebbe, di fatto, tirare un sospiro di sollievo ai lavoratori in quanto garantirebbe al sito produttivo bassomolisano la possibilità di produrre motori che sarebbero poi smistati anche su mercati internazionali.