Fiat di Termoli tra «cassa integrazione, contratti di solidarietà e miraggi occupazionali»

«Fiat Fca Stabilimento Termoli verso il ridimensionamento di personale, cassa integrazione e contratto di solidarietà che partirà a giorni per centinaia di lavoratori, al momento fino ad agosto, anche incentivi per i licenziamenti volontari ci sono stati come scivolo alla pensione ma il dato preoccupante che molti giovani sono andati via, posti che maggiormente erano ancora tutelati dall’art. 18. Perlomeno fino a dicembre 2019 gli operai che hanno appeso la tuta al chiodo sono più di 200, senza contare altri pensionamenti naturali, attualmente il reparto cambio C 520 che è al collasso da svariato tempo continua a viaggiare a un solo turno e altra cassa integrazione». E’ quanto sostengono in una nota FLMuniti Fiat Fca Termoli ( Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti CUB) e SOA Sindacato Operai Autorganizzati.

«Di cambio nuovo o di rilancio del prodotto – si legge ancora nella nota – nemmeno l’ombra anzi sembrerebbe dai fatti che altri stabilimenti all’estero lo producono a gonfie vele, assurdo pensare al futuro con il solo reparto motori, ammesso che la produzione del nuovo prodotto ibrido – elettrico possa sostituire l’8 Valvole in termini di grosse produzioni e di occupazione ma non basterebbe a mantenere circa le tre mila unità totali che lo stabilimento di Termoli bene o male ha contato negli anni. Infatti attualmente i dipendenti totali, operai e impiegati, si attesterebbero sui duemila o poco più con altre emorragie occupazionali in atto. I sindacati confederali e azienda, unitamente a coloro che abbaiano alla luna oltre che a chiedere da mesi incontri sterili alla regione Molise già assente generale, non hanno mossa foglia.

Nulla viene per caso se Fiat oggi è diventata una banca con miriadi di gruppetti finanziari quotati in borsa con i lavoratori che continuano a portare acqua al mulino nelle condizioni che conosciamo molto bene e che andiamo denunciando da anni. Molti analisti sociali hanno criticato i metodi del fu Marchionne ma guarda caso a convenienza sono sempre eclissati, perché le chiacchiere tali restano anzi li rafforzano. La costruzione di classe per aggregare con coscienza gli operai è altra cosa. Il sistema – si chiude la nota – va cambiato dentro e fuori la fabbrica».