Fiat, crolla la produzione del cambio: 429 persone in cassa integrazione

La comunicazione è arrivata oggi, al termine del comunicato esecutivo che si è tenuto presso lo stabilimento di contrada Rivolta del Re. Dal 29 ottobre al 7 novembre ci sarà la sospensione dell’attività produttiva per l’area del cambio C520. 429 i lavoratori che saranno messi in cassa integrazione ordinaria. La preoccupazione della Uilm Molise: a seguito di questa comunicazione di sospensione dell’attività produttiva richiederemo fin da subito un esame congiunto come da CCSL (Contratto collettivo specifico di Lavoro) per capire l’entità delle ricadute produttive, anche alla luce del nuovo riassetto organizzativo di Fca comunicato qualche giorno fa e che vede la nuova nomina di Pietro Gorlier Chief Operating Officier della regione Emea, è necessario urgentemente tenere incontri specifici in stabilimento per una valutazione complessiva della situazione aziendale. E’ necessario rendere esigibile il piano industriale annunciato il primo giugno dall’allora AD Marchionne a partire dalle nuove tecnologie – ibrido ed elettrico- ma soprattutto per conoscere in maniera dettagliata le possibili allocazioni di nuove prodotti all’interno dello stabilimento di Termoli.