Fiat Chrysler Termoli: un 2019 di transizione e grandi cambiamenti

REDAZIONE

TERMOLI

Un 2019 ricco di novità ma non di certo poco impegnativo quello che si appresta ad affrontare il numero uno di Fiat Chrysler Automobiles, Mike Manley. Sono tanti infatti i problemi che il nuovo amministratore delegato del gruppo italo americano dovrà affrontare e risolvere.

Innanzitutto il manager inglese dovrà porre le basi per l’attuazione del piano industriale che lo scorso 1 giugno FCA ha annunciato quando ancora c’era Sergio Marchionne. Dunque nel 2019 saranno messe le basi per il lancio dei numerosi nuovi modelli annunciati e per l’elettrificazione della gamma dei brand che fanno parte del gruppo italo americano. Mike Manley inoltre dovrà fare i conti con l’annunciata contrazione delle vendite che nel 2019 dovrebbe caratterizzare il mercato americano che per la prima volta dal 2014 dovrebbe nuovamente riscendere sotto i 17 milioni di immatricolazioni secondo quelle che sono le previsioni della Nada, l’Associazione americana dei concessionari. Gli USA per Fiat Chrysler sono il mercato principale e dunque il calo potrebbe creare non pochi problemi. Altra questione importante che Manley dovrà affrontare sempre negli Stati Uniti riguarda il rinnovo del contratto di lavoro quadriennale in scadenza il 19 settembre 2019. Si tratterà di una trattativa difficile. Altro problema riguarda la guerra dei dazi tra USA e Cina che potrebbe comportare un aumento dei prezzi delle auto e conseguente calo delle immatricolazioni. Questo senza dimenticare il difficile riposizionamento dei brand di Fiat Chrysler in Cina per garantirsi un incremento delle vendite soprattutto con il marchio Jeep. Altra spina nel fianco di Manley sarà la complicata situazione negli stabilimenti di FCA in Europa ed in particolare in quelli in Italia dove il 2019 sarà un anno molto difficile con il probabile sempre più frequente ricorso alla cassa integrazione. E sempre in ambito nazionale ulteriori dettagli arrivano sul futuro prossimo del nostro stabilimento.

Fiat Chrysler Termoli nel 2019 vivrà un anno di transizione e di grandi cambiamenti. Infatti lo stabilimento in cui vengono prodotti i motori di molte delle vetture che fanno parte del gruppo italo americano si preparerà ad accogliere la produzione dei nuovi motori benzina FireFly 1.0 e 1.3. Inoltre sempre nell’impianto di Termoli saranno prodotti anche i futuri motori ibridi ed elettrici che presto caratterizzeranno la gamma dei brand che fanno parte di FCA. Nello Stabilimento Fiat Chrysler Termoli che si trova a Rivolta del Re lavorano circa 2.400 dipendenti senza considerare l’indotto. Lo stabilimento è considerato come uno dei più importanti per il gruppo italo americano del numero uno Mike Manley. A causa del calo della domanda di alcuni dei veicoli di FCA, anche il sito produttivo in questione nel 2019 sarà interessato dalla cassa integrazione. Il primo stop produttivo sarà effettuato a fine gennaio e riguarderà i lavoratori impegnati nella produzione del motore a 16 valvole e il cambio C520. È prevista, inoltre, una rimodulazione degli orari di lavoro sulle linee di produzione dei motori a 8 e 16 valvole. Il cambio di orario avverrà a partire dal prossimo 7 gennaio. Infine segnaliamo che nei giorni scorsi è stata data la bella notizia dell’assunzione a tempo indeterminato di 36 lavoratori con contratto in scadenza.