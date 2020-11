Fiat, aumentano i contagi. Sette le persone attualmente positive al Covid

Si allarga il cluster alla Fiat di Termoli. Al momento, stando a quanto comunicato dalla Rls della Uilm, sono 7 i casi accertati di cui 4 da lungo tempo, ossia persone che non erano presenti in stabilimento da oltre 20 giorni. “Si è riunito nella mattinata di oggi il comitato esecutivo congiunto con gli RLS di stabilimento. L’ azienda ci ha informato sul numero complessivo dei casi di positività al Covid-19. Ad oggi i casi accertati sono 7 di cui 4 da lungo tempo (non presenti in stabilimento da oltre 20 giorni). I restanti tre appartengono alle seguenti aree: 1) manutenzione cambio M40; 1)montaggio fire ; 1 impiegato montaggio motore GSE. Tutte le aree sono state sanificate. Una volta a settimana avremo aggiornamenti sui casi”.