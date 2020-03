Fiat, arrivano le prime mascherine. «Sospendere sarebbe la cosa migliore»

Sono state distribuite dove non si riesce a mantenere il metro di distanza. Il segretario della Uilm Molise, Guida: «Abbiamo chiesto di darle a tutti i lavoratori»

Arrivano le prime mascherine alla Fca di Termoli, uno dei pochi stabilimenti che la casa automobilistica torinese ha deciso di lasciare aperto sul territorio italiano. Dopo gli appelli dei giorni scorsi lanciati dai sindacati e i primi scioperi, nella giornata di oggi, 20 marzo, sono state distribuite le prime mascherine. Circa 2mila quelle che sono arrivate a Termoli a fronte di una “popolazione” all’interno dello stabilimento di 2mila 600 persone. «Sono state distribuite in base all’accordo e quindi a tutti quei lavoratori che non riescono a rispettare il metro di distanza tra le persone – ha affermato il segretario della Uilm, Francesco Guida – noi abbiamo chiesto l’ampliamento alla stragrande maggioranza dei lavoratori anche se ci rendiamo conto dell’effettiva difficoltà nel reperimento delle mascherine. Da parte nostra – ha proseguito Guida – siamo dell’idea che in questo momento la sospensione dell’attività sarebbe la cosa da fare. Se, però, proprio dobbiamo lavorare almeno vogliamo lavorare in sicurezza». Lo stabilimento di Termoli, assieme alla Sevel, è l’unico ad essere rimasto aperto in quanto fornisce materiali e pezzi agli stabilimenti americani dove la produzione, nonostante l’emergenza Covid-19, non è stata ancora fermata.