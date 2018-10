REDAZIONE TERMOLI

Il mercato dell’auto continua a scendere repentinamente e così alla Fiat di Termoli torna di nuovo lo spauracchio della cassa integrazione che tra fine novembre e inizi dicembre colpirà i reparti del cambio C520 e dei motori 8 e 16 valvole. Nel complesso saranno 2179 i lavoratori costretti a fermarsi. La decisione è stata presa oggi al termine del comitato esecutivo.

Il suddetto stop sarà così articolato: dal 30 Novembre 2018 al 01 Dicembre 2018 per il personale addetto e collegato al flusso produttivo del motore 8 valvole; dal 29 Novembre al 2 Dicembre 2018 per il personale addetto e collegato al flusso produttivo del motore 16 valvole; dal 23 al 30 novembre 2018 per il personale addetto e collegato al flusso produttivo del cambio C520 “ed è legato – rende nota la Uilm Molise – agli effetti della temporanea contrazione di mercato. A seguito di questa ulteriore comunicazione di sospensione dell’attività produttiva, il tavolo di confronto convocato dal Ministro del Lavoro Di Maio, per il giorno 31 ottobre presso il Ministero del Lavoro, come da noi richiesto e la richiesta di incontro inoltrata dalle Segreterie Nazionali al nuovo A.D. Manley, risultano fondamentali per avviare un confronto circa la situazione industriale di tutto il gruppo Fca, a partire dallo stabilimento di Termoli”.