Fiat, 2020 di sacrifici, “ma il 2021 sarà un anno migliore per i volumi produttivi”

Un 2020 difficilissimo ma un 2021 che si preannuncia ricco di positività dal punto di vista dei volumi produttivi. Si è svolto stamattina, 22 dicembre, il comitato esecutivo dello stabilimento Fca di Termoli alla presenza del team direzionale. “L’occasione – afferma il segretario della Uilm, Francesco Guida – è stata utile per fare un bilancio dell’anno in corso e per conoscere le prospettive del prossimo anno. Il 2020 è stato un anno difficilissimo, l’impatto della pandemia , con la conseguente caduta del mercato auto , ha provocato una contrazione delle vendite che fortunatamente è stata in parte recuperata nel corso del terzo trimestre. Nonostante il quadro di difficoltà, continuano in maniera veloce i lavori di restyling dello stabilimento, per permettere l’avvio dei nuovi motori ibridi (GSE) già dai primi di maggio del prossimo anno. Inoltre l’azienda ci ha confermato che per tutti i prodotti made in Termoli, il 2021 sarà un anno sicuramente migliore sotto il profilo dei volumi produttivi e questo potrà permettere il rientro in fabbrica di tutti i lavoratori entro fine della prossima estate.

E’ stato fatto poi un focus sulla situazione dei contagi e del contrasto al covid. I protocolli di sicurezza hanno evitato focolai interni allo stabilimento, ma abbiamo richiesto tramite le segreterie nazionali un rafforzamento ulteriore delle misure di sicurezza , attraverso l’utilizzo di test antigenici e un miglioramento delle mascherine.

Siamo certi che Termoli grazie alla professionalità delle sue maestranze avrà un futuro importate nel panorama di Stellantis.

Con l’occasione Auguriamo a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori Serene Festività”.