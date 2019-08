Fiamme tra la Statale 16 e la ferrovia, ripristinata la circolazione dei treni

Ritardi anche di 200 minuti e due regionali cancellati. Malumori tra i passeggeri

La circolazione lungo la tratta adriatica della ferrovia è stata riaperta solo pochi minuti prima delle 17 dopo che il traffico era stato sospeso dalle 12.50 per un incendio divampato lungo la sede ferroviaria tra le stazioni di Chieuti e Ripalta. I convogli in viaggio hanno subìto ritardi compresi fra 70 e 200 minuti, due Frecce e quattro treni regionali limitati nel percorso e due treni regionali cancellati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Ferroviaria e i tecnici di Rfi. Grande il malumore tra tutti coloro che avrebbero dovuto prendere il treno per muoversi e che hanno visto saltare anche le coincidenze con gli altri treni in partenza nelle altre città. Sono occorse quasi 4 ore per ripristinare la circolazione ferroviaria.