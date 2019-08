Fiamme tra la Statale 16 e la ferrovia, In tilt la circolazione dei treni

Stop forzato a Termoli. Diversi i focolai di incendi in basso Molise

Circolazione ferroviaria in tilt sulla tratta Adriatica dove dalle 13 di oggi, 20 agosto, i vigili del fuoco di San Severo sono al lavoro con diverse squadre per domare un incendio di sterpaglie che si è sviluppato all’altezza di Chieuti Scalo tra la Statale 16 e i binari ferroviari paralizzando la circolazione ferroviaria in direzione Termoli. Tanti disagi non solo lungo la strada con le auto che sono rimaste ferme sotto il sole cocente, ma anche per i treni che sono rimasti bloccati in stazione sia in direzione sud che in direzione nord e i vigili del fuoco che sono stati impegnati a lungo per avere ragione delle fiamme. A rendere la situazione ancora più difficile non solo il fumo ma anche le temperature che sono tornate ad essere roventi dopo una pausa di relativa frescura. Diversi i focolai che si sono sviluppati anche in basso Molise dove i vigili del fuoco sono stati impegnati a Campomarino, Portocannone, San Martino in Pensilis.