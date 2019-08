Fiamme sulla Trignina, arrivano canadair ed elicottero

Un grosso incendio si è sviluppato all’altezza dello svincolo tra Dogliola e Mafalda. In azione diverse squadre di vigili del fuoco

Ancora in fiamme in basso Molise. Un incendio di frosse dimensioni ha creato non pochi problemi sulla Trignina all’altezza dell’uscita per Dogliola, nella zona al confine con Mafalda. Per domare le fiamme è stato necessario anche l’intervento di un elicottero e di un canadair. L’emergenza è scattata verso la metà del pomeriggio nella zona della Trignina all’altezza dello svincolo tra Dogliola e Mafalda, quindi proprio al confine tra Abruzzo e Molise, lungo la strada che poi conduce al paese abruzzese. Per circoscrivere l’incendio si sono messe a lavoro due squadre dei vigili del fuoco di Lanciano e Vasto coadiuvati dai gruppi di protezione civile Valtrigno di Fresagrandinaria, Celenza sul Trigno e San Salvo e Arcobaleno di San Salvo. I carabinieri, per tutelare l’incolumità degli automobilisti, hanno chiuso al traffico la provinciale. Sul posto sono arrivati un elicottero e il canadair della Regione Abruzzo che hanno scaricato acqua sulla zona e solo dopo diverse ore dall’inizio dell’intervento l’incendio è stato domato.