Un violento incendio ha semidistrutto un’auto parcheggiata sotto una tettoia questa mattina verso le 9,00 in territorio di Carpinone in provincia di Isernia. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco è riuscito a limitare i danni che comunque sono stati ingenti come dimostrano le foto allegate. Per fortuna l’incendio non ha provocato feriti.