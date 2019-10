Fiamme nella rimessa agricola, paura a Rio Vivo. Sul posto i vigili del fuoco

L’incendio in via Rio Calmo. Ad accorgersi di quanto stava accadendo la vicina di casa. Si valuta la presenza dell’eternit

E’ stata la proprietaria della villetta che si trova proprio di fronte ad accorgersi delle fiamme che si stavano sprigionando da una rimessa in via Rio Calmo a Termoli. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti quando erano da poco trascorse le 20 di questa sera, 19 ottobre. La donna ha immediatamente avvertito i vigili del fuoco che si sono portati sul posto. Stando alle prime informazioni a prendere fuoco sarebbe stata una rimessa forse con il tetto in eternit. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare non poco per avere ragione delle fiamme e mettere in sicurezza la zona.