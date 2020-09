Fiamme nella casa colonica dell’Ente Riforma, paura ad Ururi

Tanta paura ma per fortuna un incendio che è stato domato in poco tempo grazie all’intervento dei vigili del fuoco ad Ururi dove le fiamme sono divampate all’interno di una casa colonica dell’Ente Riforma che era stato trasformato in garage e deposito di plastica. Le fiamme, probabilmente per autocombustione, si erano sviluppate all’interno della struttura ma senza creare particolari danni. Sul posto anche il sindaco Raffaele Primiani e i carabinieri di Ururi.