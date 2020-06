Fiamme lungo la ferrovia, circolazione bloccata. (LE FOTO)

Alte temperature e primi roghi a Campomarino Lido dove da questa mattina, 30 giugno, i vigili del fuoco sono costretti agli straordinari per un incendio che è divampato nei pressi della linea ferroviaria che costeggia la zona di via Kennedy. Non è chiara la dinamica fatto sta che le fiamme hanno preso vita in pochi minuti, complici anche le alte temperature di questi giorni con un fumo denso e nero che ha costretto a sospendere la circolazione lungo la linea ferroviaria Adriatica per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia Municipale di Campomarino.

