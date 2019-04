Fiamme in un capannone, Vigili del Fuoco in azione

Un vasto incendio ha interessato questa mattina un capannone in disuso in agro di Bojano. A quanto si apprende all’interno dello stesso vi era accantonato materiale per costruzioni. Il denso fumo proveniente dall’interno ha preoccupato non poco i residenti della zona i quali hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco che, al momento (12.35), sono ancora a lavoro per domare del tutto le fiamme. Al momento non si conoscono le cause che avrebbero portato ad innescare le fiamme e tutta la zona verrà sottoposta a controllo per verificare eventuali danni a strutture limitrofe.