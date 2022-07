Fiamme divampano all’esterno del supermercato, paura tra clienti e dipendenti : evacuato centro commerciale

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, domenica 10 luglio, intorno alle 18.30, all’esterno del supermercato Pam di via Egadi a Termoli. Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto divampare le fiamme che hanno interessato la zona magazzini.

Le fiamme hanno avvolto anche altre due palazzine adiacenti, sempre di proprietà del Pam: interessata la centralina elettrica con denso fumo nero che ha inondato la zona.

Il centro commerciale è stato immediatamente evacuato.

La situazione è sembrata subito essere estremamente seria e si sono vissuti momenti di concitazione e paura tra i dipendenti del supermercato, i clienti e cittadini e turisti che si trovavano in zona.

Sul luogo dell’incendio si sono recati i Vigili del Fuoco, per domare le fiamme, la Polizia per ricostruire la dinamica dell’accaduto e i sanitari del 118.

Seguono aggiornamenti

IL VIDEO IN ALTO