REDAZIONE TERMOLI

Le fiamme si sarebbero propagate dal piano cottura all’interno dell’appartamento in via Adriatica a Termoli. Fortunatamente il proprietario dell’abitazione, un 86enne non era dentro casa in quel momento. Sono stati i vicini ad allertare i vigili del fuoco di Termoli che una volta giunti sul posto hanno provveduto a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’appartamento.