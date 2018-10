Fiamme al Cinema Lumiere, Vigili del Fuoco in azione

Fiamme improvvise questa mattina all’interno dell’ex cinema Lumiere in corso Fratelli Brigida a Termoli. L’incendio sembra si sia sprigionato al secondo piano dello stabile per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento termolese. Qualcuno ipotizza come causa una bravata di qualche buontempone in quanto l’ingresso della sala si raggiunge attraverso una galleria, sempre aperta, con altri esercizi commerciali. Un denso fumo nero fuoriesce dall’unica finestra che affaccia sul corso dove sono intervenuti immediatamente Vigili del Fuoco e Municipale per regolare il traffico.