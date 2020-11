Fiaccole e palloncini, San Giuliano ricorda i suoi piccoli Angeli

Fiaccole disposte una accanto all’altra e palloncini lasciati volare in cielo. San Giuliano di Puglia si è fermata per ricordare i 27 Angeli e la maestra morti a causa del crollo della scuola Jovine a seguito del terremoto. Una fiaccolata fatta in forma statica per rispettare le disposizioni legate all’emergenza Covid ma un ricordo che è rimasto vivo anche nel momento della pandemia. Il ritrovo davanti al Parco della Memoria per evitare qualsiasi forma di assembramento e l’accensione delle fiaccole disposte in precedenza da una delle mamme. Poi il volo dei palloncini, bianchi per i bambini e rosso per la maestra e il ritrovo di nuovo al palazzetto per un altro momento di commemorazione con la benedizione dei piccoli angeli. Una manifestazione sempre toccante pure nella sua semplicità a dimostrazione che il ricordo non si ferma neanche in tempo di pandemia.

