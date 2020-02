Fiaccolata silenziosa in difesa dell’ospedale

Lucio Pastore, primario del Pronto Soccorso di Isernia e portavoce del Comitato Bene Comune Veneziale, comunica che si sta organizzando per giovedì 20 febbraio una fiaccolata silenziosa con partenza da piazza Stazione, alle 18. La fiaccolata attraverserà le principali strade di Isernia per manifestare il disagio e la preoccupazione di personale e cittadini per la condizione di assoluta precarietà in cui versa il Pronto Soccorso di Isernia, a corto di medici, infermieri e disponibilità di posti letto nei reparti. Il che fa sì che il Pronto Soccorso di trasformi in una specie di bivacco permanente, con decine di malati in attesa di ricovero spesso costretti ad aspettare il loro turno di delle sedie di fortuna o addirittura in piedi.

«Così non si può andare avanti – ha dichiarato Lucio Pastore che continua – Vorrei ricordare a chi critica me in particolare, perché farei interessi personali, che lotto dagli anni ‘90 per una sanità pubblica per tutti. In quegli anni avevo funzioni di primario e mi furono tolte. Fui pure licenziato per la mia attività e sono ritornato in servizio per sentenza della magistratura. Dopo più di 10 anni ho riavuto le funzioni per i miei titoli. Tolta nel 2015 e riavuta a fine 2018 per sentenza della magistratura. Mi volevano mandare in pensione ed ancora, per rimanere in servizio sono stato costretto a ricorrere alla magistratura. Sono stato sottoposto a due procedimenti disciplinari ed attualmente sono l’unico medico rinviato a giudizio per abbandono di paziente. Non riesco a comprendere bene da questa storia quali interessi personali avrei. Nessuno ha monopoli di piazze e manifestazioni».