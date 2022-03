Fiaccolata per la pace, Isernia scende in piazza contro la guerra

Presente anche il sindaco insieme ai rappresentanti dell’amministrazione cittadina. Ottima la risposta degli isernini, del mondo dell’associazionismo e della scuola

È iniziata con puntualità la fiaccolata per la pace organizzata dall’amministrazione comunale e da diverse associazioni di Isernia.

Come da programma c’è stato prima l’incontrò dei partecipanti in piazza della Repubblica e poi il corteo ha preso la strada di corso Garibaldi per scendere verso piazza Tedeschi. Nelle immagini le diverse fasi della manifestazione di Isernia contro l’aggressione all’Ucraina da parte dell’esercito di Putin.

Presente il sindaco (sue dichiarazioni nel video) insieme a vari rappresentanti dell’amministrazione cittadina, oltre che tanta gente di comitati e associazioni e studenti delle varie scuole della città. Numerosi pure i rappresentanti della comunità ucraina di Isernia.