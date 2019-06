Festival “Luca c’è” a Montenero di Bisaccia

REDAZIONE

Venerdì 28 Giugno 2019 alle ore 21 in Piazza San Paolo a Montenero Di Bisaccia (CB), si terrà IL secondo appuntamento con il DL Acoustic Festival, “LUCA C’È”. È un evento che si ispira alla grande passione per la musica che caratterizzava il Giovane Luca D’Aulerio, proprietario dell’impresa DL acoustic di service, audio, video e illuminazione per

eventi. Il Dj Montenerese, scomparso tragicamente ormai due anni fa a seguito di un incidente stradale il 30 giugno 2017.

Un festival, arrivato alla sua seconda edizione, organizzato con tanta passione ed energia

dall’Associazione culturale e ricreativa Luca C’è” (formata dagli amici di Luca), con il

coinvolgimento dei suoi genitori e familiari e in particolare con l’aiuto tecnico e grafico dalla sorella Marta, per continuare a far divertire giovani ed adulti, con l’energia e l’allegria che solo lui sapeva trasmettere.

Il festival verrà allietato dalla band Vastese La Differenza e dal gruppo musicale di cover italiane I Vintage. Successivamente per il proseguo della serata si esibiranno i Dj locali Luigi Pelusi e Daniel Di Pietro in arte “Stikk-yo DOZZER”. Saranno presenti all’interno della Piazza stand gastronomici che apriranno già dalle ore 20:00. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficienza.